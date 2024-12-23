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Ясерская Феодосия Евлампиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ясерская Феодосия Евлампиева
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
2
Номер в семье
6
Сословие
Духовные
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 1 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 2
01 | Ясерский Евлампий Иванов: 42 года | Духовные - глава |
02 | Ясерская Екатерина Иванова: 42 года | Духовные - Жена главы [1] |
03 | Ясерская Марфа Евлампиева: 17 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
04 | Ясерская Анна Евлампиева: 13 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
05 | Ясерская Мария Евлампиева: 8 лет | Духовные - Дочь главы [1] |
06 | Ясерская Феодосия Евлампиева: 4 года | Духовные - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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