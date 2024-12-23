Михайловский Феодор Иовов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Михайловский Феодор Иовов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 1а
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Духовные
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 1
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 1а
01 | Михайловский Иов Иванов: 33 года | Духовные - глава |
02 | Михайловская Анна Иванова: 33 года | Духовные - Жена главы [1] |
03 | Михайловский Феодор Иовов: 6 лет | Духовные - Сын главы [1] |
04 | Михайловский Михаил Иовов: 4 года | Духовные - Сын главы [1] |
05 | Михайловская София Иовова: 1 год | Духовные - Дочь главы [1] |
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.