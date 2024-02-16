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Ярошенко Филипп Васильев

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Ярошенко Филипп Васильев
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
22
Год рождения (вычисленный)
1828
Губерния
Екатеринославская
Место
Нас.пункт
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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