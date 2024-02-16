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Янчик Семён Костусев

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Янчик Семён Костусев
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
20
Год рождения (вычисленный)
1830
Губерния
Минская
Место
Нас.пункт
Минская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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