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Юдин Семён Фёдоров

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Юдин Семён Фёдоров
Пол
муж
Год набора
1851
Лет от роду
27
Год рождения (вычисленный)
1824
Губерния
Тамбовская
Примечание
г. Усмани из мещан
Уезд
Усманский
Место
г. Усмань
Нас.пункт
г. Усмань, Усманский у., Тамбовская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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