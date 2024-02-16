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Щитников Андрей Иванов

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Щитников Андрей Иванов
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
26
Год рождения (вычисленный)
1824
Губерния
Курская
Место
Нас.пункт
Курская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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