Шоров Николай Иванов
Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
- ФИО
- Шоров Николай Иванов
- Пол
- муж
- Год набора
- 1851
- Лет от роду
- 22
- Год рождения (вычисленный)
- 1829
- Губерния
- Ярославская
- Место
-
- Нас.пункт
- Ярославская губ.
- Архив
- РГВИА
- Дополнительно
- По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
- Источник
- Индексация данных проведена Максимом Оленевым
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