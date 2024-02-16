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Шляховый Михайла Герасимов

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Шляховый Михайла Герасимов
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
20
Год рождения (вычисленный)
1830
Губерния
Киевская
Место
Нас.пункт
Киевская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1831 ст.
Неизвестно
Глеваха, Київська область

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