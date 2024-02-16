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Шендра Зотик Михайлов

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Шендра Зотик Михайлов
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
25
Год рождения (вычисленный)
1825
Губерния
Черниговская
Место
Нас.пункт
Черниговская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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