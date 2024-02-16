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Шагаев Семён Николаев

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Шагаев Семён Николаев
Пол
муж
Год набора
1851
Лет от роду
21
Год рождения (вычисленный)
1830
Губерния
Московская
Место
Нас.пункт
Московская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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