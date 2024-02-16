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Чипурин Николай Сергеев

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Чипурин Николай Сергеев
Пол
муж
Год набора
1851
Лет от роду
20 л 11 м
Год рождения (вычисленный)
1830
Губерния
Владимирская
Место
Нас.пункт
Владимирская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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