Чернявский Николай Степана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернявский Николай Степана

Чернявский Николай Степана

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Чернявский Николай Степана
Пол
муж
Год набора
1850
Лет от роду
32
Год рождения (вычисленный)
1818
Губерния
Виленская
Место
Нас.пункт
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.