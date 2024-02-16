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Черных Иван Фёдоров

Из справочника
База рекрутских наборов - 1850-1851 годы (база Максима Оленева)
ФИО
Черных Иван Фёдоров
Пол
муж
Год набора
1851
Лет от роду
33
Год рождения (вычисленный)
1818
Губерния
Оренбургская
Место
Нас.пункт
Оренбургская губ.
Архив
РГВИА
Дополнительно
По персоне можно получить дополнительную информацию, например названия и номера воинских частей, куда распределялись рекруты у автора. Или через канал автора: на "Дзен".
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым

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