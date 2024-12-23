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Григорий Иванов

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Григорий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1752
Родственная связь
глава
Номер семьи
26
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Откуда прибыл
Качуново
Место прежнего проживания
с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 539
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 26
01 | Григорий Иванов: 49 лет | крестьянин - глава | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Арина Ильина: 40 лет | крестьянин - жена [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Иван Григорьев: 13 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
04 | Сидор Григорьев: 7 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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