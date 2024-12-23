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Федосья Павлова

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Федосья Павлова
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1756
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
22
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Откуда прибыл
Качуново
Место прежнего проживания
с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 539
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 22
01 | Климентий Иванов: 50 лет | крестьянин - глава | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Федосья Павлова: 45 лет | крестьянин - жена [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Ненила Клементьева: 18 лет | крестьянин - дочь [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
04 | Осип Клементьев: 10 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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