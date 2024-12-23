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Дмитрий Аникин

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Дмитрий Аникин
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1800
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
21
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Откуда прибыл
Качуново
Место прежнего проживания
с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 539
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 21
01 | Аника Симеонов: 28 лет | крестьянин - глава | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Арина Андреева: 25 лет | крестьянин - жена [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Дмитрий Аникин: 1 год | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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