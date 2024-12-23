Максим Родионов
Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
- ФИО
- Максим Родионов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 17
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Мензелинский
- Волость
- Спасская
- Место
- с. Александровка, Новые Бусеряки
- Место события
- с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
- Откуда прибыл
- Качуново
- Место прежнего проживания
- с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
- Год прибытия
- 1801
- Архивный код
- Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 538об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 17
01 | Максим Родионов: 40 лет | крестьянин - глава | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Авдотья Андреева: 40 лет | крестьянин - жена [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Сергей Максимов: 16 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
04 | Афимья Максимова: 9 лет | крестьянин - дочь [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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- Индексация данных проведена Галиной Алешниковой
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