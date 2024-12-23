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Максим Родионов

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Максим Родионов
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1761
Родственная связь
глава
Номер семьи
17
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Откуда прибыл
Качуново
Место прежнего проживания
с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 538об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 17
01 | Максим Родионов: 40 лет | крестьянин - глава | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Авдотья Андреева: 40 лет | крестьянин - жена [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Сергей Максимов: 16 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
04 | Афимья Максимова: 9 лет | крестьянин - дочь [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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