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Иван Антонов

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Иван Антонов
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1770
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
16
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Откуда прибыл
Качуново
Место прежнего проживания
с. Качуново, Пьянский вол., Курмышский у., Симбирская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 538об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 16
01 | Иван Антонов: 31 год | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
02 | Анисья Степанова: 31 год | крестьянин - жена [2] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
03 | Григорий Иванов: 9 лет | крестьянин - сын [2] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
04 | Николай Иванов: 7 лет | крестьянин - сын [2] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
05 | Василий Антонов: 34 года | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
06 | Стефанида Федорова: 35 лет | крестьянин - жена [5] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
07 | Авдотья Васильева: 10 лет | крестьянин - дочь [5] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
08 | Федосья Васильева: 1 год | крестьянин - дочь [5] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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