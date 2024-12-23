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Прасковья Иванова

Из справочника
Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
ФИО
Прасковья Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1761
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
1
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Мензелинский
Волость
Спасская
Место
с. Александровка, Новые Бусеряки
Место события
с. Александровка, Новые Бусеряки, Спасская вол., Мензелинский у., Оренбургская губ.
Год прибытия
1801
Архивный код
Башархив: ф.И-138, оп.2, д.50, лист: 538
Полная запись переписи
Наименование переписи: Реестр переводимых в Оренбургскую губернию семейств генерал-лейтенантши Марьи Левашевой 1801 год
Номер семьи: 1
01 | Аверьян Иванов: 39 лет | крестьянин - глава |
02 | Прасковья Иванова: 40 лет | крестьянин - жена [1] |
03 | Исак? Аверьянов: 14 лет | крестьянин - сын [1] |
04 | Инсифер? Аверьянов: 9 лет | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
05 | Феодот Аверьянов: 4 года | крестьянин - сын [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
06 | Аграфена Аверьянова: 18 лет | крестьянин - дочь [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
07 | Устинья Аверьянова: 7 лет | крестьянин - дочь [1] | Прибыл из: Качуново в 1801 г.
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Источник
Индексация данных проведена Галиной Алешниковой

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