Замяткина Мария Т.
Из справочника
Посемейные списки по Топчихинскому району Алтайского края с 1928-1948 гг.
- ФИО
- Замяткина Мария Т.
- Дата переписи
- 1946
- Область
- Алтайский край
- Район
- Топчихинский
- Место
- с. Володарка
- Место события
- с. Володарка, Топчихинский р-н, Алтайский край
- Архивный код
- Архив Топчихинского района: ф.Р16, оп.1, д.37, лист: 12об
- Полная запись переписи
- Посемейные списки по Топчихинскому району Алтайского края с 1928-1948 гг.
Событие: вступление в колхоз
Название колхоза (села): "с. Володарка"
Замяткина Мария Т.
- Комментарий наборщика
- Оригинальный текст записи: Замяткина Мария Т.|12об
- Источник
- Индексация данных проведена Евгением Дорохиным по данным, опубликованным на сайте архива Топчихинского района
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