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Типикина Екатерина Кузьм.

Из справочника
Посемейные списки по Топчихинскому району Алтайского края с 1928-1948 гг.
ФИО
Типикина Екатерина Кузьм.
Дата переписи
1943
Область
Алтайский край
Район
Топчихинский
Место
с. Володарка
Место события
с. Володарка, Топчихинский р-н, Алтайский край
Архивный код
Архив Топчихинского района: ф.Р16, оп.1, д.13, лист: 6об
Полная запись переписи
Посемейные списки по Топчихинскому району Алтайского края с 1928-1948 гг.
Событие: вступление в колхоз
Название колхоза (села): "с. Володарка"
Типикина Екатерина Кузьм.
Комментарий наборщика
Оригинальный текст записи: Типикина Екатер. Кузьм.|6об
Источник
Индексация данных проведена Евгением Дорохиным по данным, опубликованным на сайте архива Топчихинского района

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