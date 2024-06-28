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Горкина Елена Николаевна

Из справочника
Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
ФИО
Горкина Елена Николаевна
Пол
жен
Год рождения
1935
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
25
Номер в семье
2
Национальность
русская
Дата переписи
1944-1945
Область
Псковская
Район
Славковский
Сельсовет
Славковский
Место
д. Косыгина Гора
Место переписи
д. Косыгина Гора, Славковский c/c, Славковский р-н, Псковская обл.
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.Р-2285, оп.2, д.16, лист: 17об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
Номер семьи: 25
01 | Горкина Вера Дмитриевна: | глава |
02 | Горкина Елена Николаевна: | дочь [1] |
03 | Горкина Алефтина Николаевна: | дочь [1] |
04 | Михайлова Анна Михайловна: | мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Дата рождения
Вычислено 1935

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