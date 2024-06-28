Андреева Евгения Владимировна
Из справочника
Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
- ФИО
- Андреева Евгения Владимировна
- Пол
- жен
- Год рождения
- 1934
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 24
- Номер в семье
- 3
- Национальность
- русская
- Дата переписи
- 1944-1945
- Область
- Псковская
- Район
- Славковский
- Сельсовет
- Славковский
- Место
- д. Косыгина Гора
- Место переписи
- д. Косыгина Гора, Славковский c/c, Славковский р-н, Псковская обл.
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.Р-2285, оп.2, д.16, лист: 16об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
Номер семьи: 24
01 | Андреева Анна Михайловна: | глава |
02 | Андреева Екатерина Сергеевна: | дочь [1] |
03 | Андреева Евгения Владимировна: | дочь [2] |
04 | Андреева Лилия Владимировна: | дочь [2] |
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- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
- Дата рождения
- Вычислено 1934
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