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Андреева Анна Михайловна

Из справочника
Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
ФИО
Андреева Анна Михайловна
Пол
жен
Год рождения
1867
Родственная связь
глава
Номер семьи
24
Номер в семье
1
Национальность
русская
Место работы
колхоз 1-ое мая
Дата переписи
1944-1945
Область
Псковская
Район
Славковский
Сельсовет
Славковский
Место
д. Косыгина Гора
Место переписи
д. Косыгина Гора, Славковский c/c, Славковский р-н, Псковская обл.
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.Р-2285, оп.2, д.16, лист: 16об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
Номер семьи: 24
01 | Андреева Анна Михайловна: | глава |
02 | Андреева Екатерина Сергеевна: | дочь [1] |
03 | Андреева Евгения Владимировна: | дочь [2] |
04 | Андреева Лилия Владимировна: | дочь [2] |
Примечание: член колхоза с 1931 г.
Дополнительная информация в записи
член колхоза с 1931 г.
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой
Дата рождения
Вычислено 1867 ст.

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