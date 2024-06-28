Андреева Наталья Михайловна
Из справочника
Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
- ФИО
- Андреева Наталья Михайловна
- Пол
- жен
- Год рождения
- 1867
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 19
- Номер в семье
- 1
- Национальность
- русская
- Место работы
- колхоз 1-ое мая
- Дата переписи
- 1944-1945
- Область
- Псковская
- Район
- Славковский
- Сельсовет
- Славковский
- Место
- д. Косыгина Гора
- Место переписи
- д. Косыгина Гора, Славковский c/c, Славковский р-н, Псковская обл.
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.Р-2285, оп.2, д.16, лист: 11об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
Номер семьи: 19
01 | Андреева Наталья Михайловна: | глава |
02 | Андреев Леонид С.: | сын [1] |
Примечание: член колхоза с 1931 г., имя Анна исправлено на Наталью
- Дополнительная информация в записи
- член колхоза с 1931 г., имя Анна исправлено на Наталью
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- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
- Дата рождения
- Вычислено 1867 ст.
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