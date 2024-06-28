Никифорова Прасковья Дмитриевна
Из справочника
Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
- ФИО
- Никифорова Прасковья Дмитриевна
- Пол
- жен
- Год рождения
- 1869
- Родственная связь
- мать [1]
- Номер семьи
- 18
- Номер в семье
- 7
- Национальность
- русская
- Дата переписи
- 1944-1945
- Область
- Псковская
- Район
- Славковский
- Сельсовет
- Славковский
- Место
- д. Косыгина Гора
- Место переписи
- д. Косыгина Гора, Славковский c/c, Славковский р-н, Псковская обл.
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.Р-2285, оп.2, д.16, лист: 10об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Похозяйственные книги 1944-1945 года деревень Славковского района Псковской области
Номер семьи: 18
01 | Никифоров Дмитрий Никифорович: | плотник - глава |
02 | Никифорова Александра Петровна: | бригадир - жена [1] |
03 | Никифоров Владимир Дмитриевич: | сын [1] |
04 | Никифорова Зинаида Дмитриевна: | дочь [1] |
05 | Никифоров Анатолий Дмитриевич: | сын [1] |
06 | Никифорова Валентина Дмитриевна: | дочь [1] |
07 | Никифорова Прасковья Дмитриевна: | мать [1] |
Примечание: вычеркнута с пометкой-выбыла в дер. Рогохино
- Дополнительная информация в записи
- вычеркнута с пометкой-выбыла в дер. Рогохино
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- Источник
- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
- Дата рождения
- Вычислено 1869 ст.
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