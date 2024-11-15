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Ячменев Иван Савельевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Ячменев Иван Савельевич
Дата рождения
23.09.1904
География
Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород

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