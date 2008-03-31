Яскин Трофим Николаевич
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Яскин Трофим Николаевич
- Дата рождения
- 29.09.1923
- География
- Россия, Иркутская область, Шелехов
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.09.1923
31.03.2008
26.08.1986