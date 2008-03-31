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Яскин Трофим Николаевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Яскин Трофим Николаевич
Дата рождения
29.09.1923
География
Россия, Иркутская область, Шелехов

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.09.1923
31.03.2008
Какуй, Иркутский округ, Сибирский край
26.08.1986
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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