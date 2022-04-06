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Якунин Вячеслав Измайлович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Якунин Вячеслав Измайлович
Дата рождения
15.02.1924
География
Россия, Ивановская область

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