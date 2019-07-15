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Языков Петр Хрисанович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Языков Петр Хрисанович
Дата рождения
12.10.1923
География
Россия, Владимирская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.10.1923
15.07.2019
Красная Рамень, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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