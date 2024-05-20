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Язиков Александр Степанович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Язиков Александр Степанович
Дата рождения
04.08.1926
География
Россия, Вологодская область, Вологда

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.03.1883
Неизвестно
Родионка, Вологодский район, Северный край
1849
Неизвестно
Около 1891
Неизвестно
Доровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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