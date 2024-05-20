Язиков Александр Степанович
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Язиков Александр Степанович
- Дата рождения
- 04.08.1926
- География
- Россия, Вологодская область, Вологда
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.03.1883
Неизвестно
1849
Неизвестно
Около 1891
Неизвестно