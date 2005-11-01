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Шафиев Басыр Абдрахимович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Шафиев Басыр Абдрахимович
Дата рождения
21.01.1920
География
Россия, Оренбургская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.01.1920
?.11.2005

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