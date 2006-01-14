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Шаробаров Иван Матвеевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Шаробаров Иван Матвеевич
Дата рождения
27.10.1918
География
Россия, Воронежская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
27.10.1918
14.01.2006

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