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Шапошникова Дыся Рувимовна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Шапошникова Дыся Рувимовна
Дата рождения
22.01.1922
География
Россия, Московская область

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