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Шакиров Темиржан Гафурович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Шакиров Темиржан Гафурович
Дата рождения
25.05.1923
География
Россия, Республика Башкортостан

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.05.1923
Неизвестно
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