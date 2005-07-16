Хвощев Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвощев Николай Семенович

Хвощев Николай Семенович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Хвощев Николай Семенович
Дата рождения
08.03.1924
География
Россия, Москва

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.03.1924
16.07.2005
Бекетовка, Царицынский уезд, Саратовская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.