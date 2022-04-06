Харлов Федор Филиппович
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Харлов Федор Филиппович
- Дата рождения
- 01.12.1923
- География
- Россия, Ростовская область
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