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Халов Киям

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Халов Киям
Дата рождения
20.01.1919
География
Россия, Пермский край, Березники

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