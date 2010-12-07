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Фукалов Алексей Сергеевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Фукалов Алексей Сергеевич
Дата рождения
05.11.1926
География
Россия, Пермский край, Пермь

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
05.11.1926
07.12.2010
Планидинской, Вятский уезд, Вятская губерния
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