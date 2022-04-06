Тришкин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТришкин Степан Иванович

Тришкин Степан Иванович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Тришкин Степан Иванович
Дата рождения
01.07.1917
География
Россия, Липецкая область

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1917
Неизвестно
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.