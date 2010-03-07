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Трискало Иван Антонович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Трискало Иван Антонович
Дата рождения
22.09.1919
География
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.09.1919
07.03.2010
20.05.1921
28.07.2006
Притыкино, Галичский уезд, Костромская область

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