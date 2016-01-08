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Соснин Александр Иванович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Соснин Александр Иванович
Дата рождения
13.07.1923
География
Россия, Ставропольский край

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.07.1923
08.01.2016
г. Азов, Ростовская область
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