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Сердюк Валентин Наумович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Сердюк Валентин Наумович
Дата рождения
10.06.1927
География
Россия, Волгоградская область, Волжский

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
10.06.1927
Неизвестно
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

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