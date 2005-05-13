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Семин Ксенофонт Васильевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Семин Ксенофонт Васильевич
Дата рождения
21.12.1923
География
Россия, Нижегородская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.12.1923
13.05.2005
Кишемское, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

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