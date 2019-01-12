Розанов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРозанов Николай Александрович

Розанов Николай Александрович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Розанов Николай Александрович
Дата рождения
15.01.1925
География
Россия, Санкт-Петербург

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.01.1925
12.01.2019
Болгари, Новосельская волость, Угличский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.