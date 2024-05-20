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Решетников Иван Михайлович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Решетников Иван Михайлович
Дата рождения
14.05.1923
География
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону

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