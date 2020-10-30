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Подвойский Борис Устинович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Подвойский Борис Устинович
Дата рождения
02.05.1926
География
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.05.1926
30.10.2020

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