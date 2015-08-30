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Ольшин Михаил Николаевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Ольшин Михаил Николаевич
Дата рождения
25.11.1925
География
Россия, Саратовская область, Вольск

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
25.11.1925
30.08.2015
Бачатский, Беловский, Кемеровская область

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