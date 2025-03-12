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Мосунов Леонид Федорович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Мосунов Леонид Федорович
Дата рождения
21.12.1922
География
Россия, Свердловская область, Нижний Тагил

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.12.1922
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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