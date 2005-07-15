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Мордакин Егор Елизарович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Мордакин Егор Елизарович
Дата рождения
07.12.1922
География
Россия, Свердловская область, Екатеринбург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
07.12.1922
15.07.2005
деревня Заря, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
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